“Estou de consciência tranquila” afirma Alexandre Gaudêncio após buscas domiciliárias

Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, nos Açores, foi alvo de buscas na sua residência. De acordo com uma nota publicada no site oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), investigam-se crimes de prevaricação, falsificação de documento e peculato no âmbito do processo de inquérito em que o social-democrata é arguido.

Para além de Gaudêncio, foram constituídos mais cinco arguidos. Está em causa a “violação de regras de contratação pública, com favorecimento de empresários e entidades de direito privado, bem como favorecimento de terceiros em processo atinente ao urbanismo e ordenamento do território”, como é possível ler na nota divulgada pela PGDL.

“Na impossibilidade de o fazer individualmente, agradeço as mensagens que tenho recebido” começou por escrever o líder do PSD Açores numa publicação da rede social Facebook, acrescentando: “Estou de consciência tranquila. Na minha vida particular, profissional e como político, procuro colocar todos os dias em prática os valores que meus pais me ensinaram (trabalho, humildade e respeitar sempre os outros)”. Gaudêncio rematou com “De joelhos perante Deus e de pé perante os homens, sempre” sendo que obteve mais de 150 comentários, maioritariamente, de cariz positivo.

No decorrer da operação, foi apreendido “um acervo considerável” de documentação física e eletrónica. A investigação está a ser liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Ponta Delgada com o auxílio da Polícia Judiciária.