Parlamento. Aprovado pedido declaração de emergência climática

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, o pedido do PAN e do BE para a declaração de emergência climática, que o Governo reiteradamente desvalorizou como apenas uma medida simbólica.

O projeto de resolução comum dos dois partido exige que o Governo "pronuncie uma declaração de estado de emergência climática" e que "assuma o compromisso de promover a máxima proteção de pessoas, economias, espécies e ecossistemas e de restaurar condições de segurança e justiça climáticas".

Em maio do ano passado, no debate dos projetos de resolução, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, desvalorizou a declaração em causa, justificando que seria um mero gesto simbólico e que Portugal já tinha feito mais do que alguns dos países que declaram emergência climática, tais como Reino Unido e Irlanda.

Durante a Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e o Fórum da Juventude "Lisboa+21", há cerca de um mês, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou o seu apoio a uma declaração de estado de emergência climática, admitindo que esperava que fosse "aprovada brevemente".

"Eu já apoiei a ideia de uma declaração de estado de emergência climática. Espero que seja aprovada brevemente", disse o Presidente da República, ao lado do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.