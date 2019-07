“Estás a ter aquilo que mereces”. Homem incendeia prédio onde a namorada vive por vingança I Vídeo

Jack Robinson, de 25 anos, incendiou o prédio onde a namorada, Kayleigh Woods, de 26, vive. Os factos criminosos ocorreram na cidade de Macclesfield, no condado de Cheshire, no Reino Unido, no passado dia 12 de fevereiro. O homem foi capturado em imagens de câmeras de videovigilância de uma bomba de gasolina, onde comprou um bidão de combustível, e também do local onde protagonizou os atos.

Nas imagens anteriormente mencionadas, é possível ver o jovem, encapuzado, a atear fogo à porta do prédio e a correr de seguida. A fuga foi encetada cerca de um minuto após ter chegado à porta do prédio, de 15 habitações, executando o crime com rapidez.

Posteriormente, o incendiário enviou uma mensagem incriminatória à namorada: “Estás a ter aquilo que mereces”. No tribunal de Chester, Robinson admitiu ser culpado e foi acusado de cometer um incêndio criminoso – em inglês, arson, dizendo respeito a um crime provocado por vontade própria e de modo malicioso – não tendo pensado nas vidas que se encontravam em risco nem nos danos que provocaria nas propriedades.

Em tribunal, Woods apoiou o namorado e, ao site CheshireLive, admitiu fazê-lo por “medo e amor”. Por outro lado, a detetive Alison Shields, das autoridades locais, avançou que está “muito satisfeita pelo caso ter sido concluído” e que “a sentença de Robinson espelha a gravidade dos seus crimes”. Shields acrescentou também que a “polícia de Maccsfield trabalhou arduamente, durante dias, para deter o homem e proteger o público” de mais incêndios e esclareceu que Robinson provou “fazer bullying a mulheres”.

O homem foi condenado a dois anos e 18 meses de pena suspensa e a 200 horas de trabalho não remunerado.