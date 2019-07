Prisioneiro foge durante sete horas mas regressa à cela de livre vontade

Steven Ray Hamm, de 45 anos, escapou da prisão do condado de Humphreys, no Tennessee, nos EUA. Pelas 20h locais da última quinta-feira, o prisioneiro que foi condenado por furto de propriedade, de um veículo e por ter falhado o pagamento de subsídios de alimentação aos filhos foi visto pela última vez. Contudo, pelas 3h do dia seguinte, regressou ao cárcere.

“Tem um histórico de violação das regras de trânsito e de tráfico de droga. Quando foi visto pela última vez, usava calças com padrão camuflado, uma t-shirt escura e ténis. Foi visto a correr e sabe-se que tem amigos em Benton e Carroll [condados límitrofes]. Damos uma recompensa monetária” esta foi a publicação que o gabinete do xerife, do condado de Humphreys, divulgou no Facebook pouco tempo depois do insólito ter ocorrido.

De acordo com o WTVF, canal virtual do estado, as circunstâncias da fuga ainda não são conhecidas, no entanto, o indivíduo terá de pagar uma multa pela quebra da pena.