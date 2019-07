O ex-presidente do Sporting foi expulso do clube. A decisão foi tomada este sábado pelos sócios do clube, na Assembleia Geral que teve lugar no Pavilhão João Rocha.

Após longas horas de votação, 69,93% votaram a favor da expulsão de Bruno de Carvalho, enquanto 30,70% votaram pela continuidade do ex-líder no universo do Sporting.

Para além de Bruno de Carvalho, também Alexandre Godinho deixa de pertencer ao ‘universo’ Sporting.