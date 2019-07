Extradição tinha sido travada com uma folha avulsa fora do processo feita pelo juiz do Supremo Manuel Joaquim Braz. Relação disse na altura não entender o despacho e MP acha-o inconstitucional. Neste processo de extradição, enquanto as autoridades do Brasil aguardavam uma decisão com um jato a postos, houve até interferências políticas junto da PJ.

A extradição de Raul Schmidt, arguido que se refugiou em Portugal da operação brasileira Lava Jato, ainda pode vir a acontecer. A decisão final de um processo cheio de avanços e recuos e de decisões controversas está agora nas mãos do Tribunal Constitucional. Os juízes do Palácio Ratton só terão de responder a uma questão simples: foi ou não inconstitucional travar uma extradição cuja decisão já havia transitado em julgado, no âmbito de um habeas corpus - uma providência que apenas pode e deve decidir se uma prisão preventiva é regular. É porque foi isso que fez o juiz da 5.ª secção do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Joaquim Braz: em maio do ano passado, pouco depois de outros seus colegas conselheiros do STJ terem decidido, a 12 de abril de 2018, que Raul Schmidt deveria ser entregue às autoridades brasileiras, deferiu favoravelmente um habeas corpus pedido pela defesa de Schmidt, que assim pôde continuar a viver livremente em Portugal.

Na prática, esse habeas corpus deitou por terra todo o processo de extradição com o fundamento de que o Brasil não veio buscar o arguido dentro do prazo legal de 45 dias. Pormenor: o Brasil não veio buscá-lo porque o arguido nunca esteve em situação de poder ser levado, uma vez que ia esgrimindo recursos atrás de recursos que impediam a sua extradição - além das interferências políticas que foram surgindo.

Todo o processo gerou mesmo muito mal-estar do outro lado do Atlântico, com os investigadores da Lava Jato a não entenderem o desfecho do caso em Portugal.

No último recurso interposto pelo Ministério Público português, para o Constitucional, feito pela procuradora Maria José Morgado, pede-se que seja analisada a decisão do juiz Manuel Joaquim Braz, alegando-se a extrapolação que aquele juiz fez de um habeas corpus, não dando outra alternativa à Relação de Lisboa que não a de arquivar tudo.

Raul Schmidt é suspeito no Brasil, no âmbito do caso Lava Jato, de ter sido intermediário de luvas que foram pagas a ex-diretores da Petrobras. O luso-brasileiro está por isso acusado dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Para dificultar ainda mais esta extradição, ao abrigo da recente lei da nacionalidade, Schmidt conseguiu em tempo recorde ver reconhecida a sua nacionalidade portuguesa de origem, já depois de estar em curso o processo. Com isso tentou também travar a extradição, argumentando que a lei portuguesa só permite extraditar cidadãos que tenham cometido crimes antes de serem portugueses, o que na prática é o seu caso, ainda que na teoria não: é que a cidadania de origem que lhe foi concedida é equivalente à dos cidadãos nascidos em território nacional, o que não é o seu caso.

1.ª operação fora do Brasil

Em julho de 2015, Raul Schmidt veio de malas e bagagens para Lisboa com a mulher e a filha. O refúgio escolhido para fugir à acusação que estava prestes a rebentar do outro lado do Atlântico foi um 2.º andar de um prédio pombalino, junto à Sé, de três milhões de euros. Mas o sossego durou pouco tempo. No início de 2016, a primeira operação da Lava Jato fora do Brasil, levada a cabo pela Polícia Judiciária com a colaboração das autoridades brasileiras, viria a encontrar o suspeito na sua casa - nas diligências esteve presente o procurador brasileiro Diogo Castor de Matos.

O sucesso da operação, destacado nos principais meios de comunicação social do Brasil, teve como consequência um pedido de extradição formal às autoridades portuguesas. Como em qualquer extradição, existem duas fases: uma administrativa, em que cabe ao ministro da Justiça decidir se o pedido é ou não admissível, e a fase judicial, em que todas as partes dão as suas posições e é tomada uma decisão, com hipótese de recurso.

Em maio de 2016, a primeira fase já estava ultrapassada. Ao SOL, a ministra disse então ter decidido «pela admissibilidade do pedido de extradição do cidadão luso-brasileiro Raul Schmidt, pelos factos anteriores à data em que obteve a nacionalidade portuguesa». De seguida, confirmava que já nada mais estaria ao seu alcance, uma vez que o processo passara assim para a fase judicial, ou seja para os tribunais.

A decisão do Tribunal da Relação, primeira instância em caso de processos de extradição, e depois de ouvidas as razões do arguido, chegou a 7 de dezembro de 2016: Raul Schmidt seria extraditado. Mas o processo estava muito longe do fim. Schmidt não concordou e recorreu para o Supremo, que em setembro do ano seguinte confirmou a sua extradição. E no recurso seguinte, para o Constitucional, viu a última instância nacional negar provimento ao seu recurso.

nacionalidade em tempo recorde

Enquanto ia suscitando vários incidentes, somando sucessivas derrotas, Schmidt avançava com o seu processo de nacionalidade de origem, aproveitando o facto de a nova lei da nacionalidade permitir que netos de portugueses possam passar a ser considerados como portugueses de origem. No segundo semestre de 2017, foram muitos os brasileiros netos de portugueses (1637) que pediram a nacionalidade portuguesa de origem, como prevê a nova lei da nacionalidade. Mas, até janeiro de 2018, só três deles tinham tido uma decisão - um deles foi Raul Schmidt.

O SOL sabe que, apesar de ter sido aceite o pedido de urgência pela Conservatória dos Registos Centrais, a conservadora Maria de Lurdes Serrano ainda mostrou a sua contrariedade num despacho de Novembro de 2017: «Da análise de todos os documentos que instruíram o referido pedido de urgência recebido nesta Conservatória dos Registos Centrais no passado dia 13 de outubro, parece-nos possível concluir que a atribuição da nacionalidade portuguesa, caso se venha a verificar, pode não alterar a decisão já tomada» pela Justiça. Apesar disso, a conservadora acabou por aceitar o pedido de urgência.

trânsito em julgado

A 18 de janeiro, o Tribunal da Relação de Lisboa pediu ao Constitucional informação sobre se o processo já havia transitado em julgado para que Schmidt pudesse ser detido e entregue aos brasileiros, tendo esta instância confirmado que o trânsito em julgado já havia acontecido a 9 de janeiro. Aliás, numa decisão do Constitucional, datada de 9 de janeiro, o tribunal já havia inclusivamente rejeitado analisar uma insistência da defesa do luso-brasileiro, considerando: «As pretensões do reclamante ora apresentadas apontam, claramente, no sentido de estarmos perante incidentes pós-decisórios manifestamente infundados, e portanto com mero intuito dilatório».

Mas Schmidt, que já aguardava em liberdade, antecipou-se ao mandado de detenção e saiu de Lisboa, tendo vindo a ser detido apenas a 3 de fevereiro. Depois de vários dias de buscas, o suspeito foi surpreendido pelos inspetores da Judiciária no Sardoal, na casa de uma estagiária que trabalhava para o seu advogado à época, Pedro Delille.

Nesta altura, a defesa do arguido, tendo em conta a obtenção da nacionalidade, pediu uma reapreciação do caso à Relação, mas mais uma vez foi contrariado, e, em simultâneo, requereu a revisão da sentença do Supremo, que foi aceite. Disparou para todos os lados até chegar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem queixando-se de que Portugal o queria extraditar para um país onde as cadeias não cumprem os requisitos mínimos. Mas foi mais longe, entrou na Justiça administrativa para anular a decisão da ministra da Justiça, anterior à fase judicial, defendendo agora que as circunstâncias eram diferentes, uma vez que era como um cidadão ‘nato’. Mas este último pedido foi indeferido.

Schmidt conseguiu assim protelar um pouco mais o processo de extradição. Foi colocado em liberdade a aguardar as decisões do Supremo e do Tribunal Europeu.

A 13 de abril de 2018, Schmidt volta a ser detido, uma vez que o Supremo considera que a extradição é legal e cumpria todos os requisitos, só faltava a resposta do Tribunal Europeu, que chegou a 2 de maio e referia que o Brasil tinha condições para receber Raul Schmidt. Nesse dia, a Relação de Lisboa ordenou a passagem de mandados de desligamento, ou seja, o mecanismo formal que permite a entrega de suspeitos a autoridades de outro país. Estava apenas pendente um habeas corpus no Supremo, uma providência que apenas poderia decidir sobre se a detenção era ou não justa no período em que aguardava a extradição. Não poderia decidir mais nada nem inviabilizar a decisão de extradição. Era isso, pelo menos, o que pensava o desembargador Augusto Lourenço, titular do processo na Relação de Lisboa. Mas não foi assim.

interferência política na PJ

A odisseia não tem fim. Logo no próprio dia, já depois de a PJ ter recebido os mandados de desligamento, surge uma interferência do poder político. Segundo viria mais tarde a escrever o mesmo desembargador numa decisão, a 2 de maio houve uma ordem do chefe de gabinete da ministra da Justiça dada à PJ que suspendeu o processo, com o argumento de que tinha entrado uma providência cautelar administrativa. Augusto Lourenço considerou mesmo que em causa estava um caso de interferência política na Justiça, que deveria ser investigado: o caso merece a atenção da PGR, disse, lembrando que Portugal é «um Estado de direito, com independência de poderes».

O SOL teve acesso ao fax em que a PJ explica ter recebido do chefe de gabinete da ministra Francisca Van Dunem, Henrique Antunes, a seguinte mensagem dirigida ao então diretor nacional, Almeida Rodrigues: «O extraditando propôs uma providência cautelar de suspensão da eficácia do ato administrativo, pedindo a suspensão da eficácia do despacho da senhora ministra da Justiça que declarou a admissibilidade da sua extradição […] Nestas condições, até à decisão da providência ou até à resolução fundamentada, não é lícito proceder à execução da entrega. Pedia, assim, ao senhor diretor nacional que - não obstante a decisão judicial - não procedesse à entrega do extraditando».

Ou seja, a decisão do tribunal deixava de ter qualquer efeito a pedido do chefe de gabinete da ministra da Justiça. E no dia 3 de maio, o juiz desembargador deixa claro que nenhum ato administrativo está acima da Justiça: «Parece-nos inconcebível, à luz dos mais elementares princípios que regem um Estado de Direito democrático e a separação de poderes que, à revelia do processo um elemento do governo ordene à polícia a sustação de uma ordem judicial, sem previamente ter informado o tribunal, que era quem depois poderia decidir a sustação ou não». Com esta reprimenda, o juiz decide manter o mandado de detenção.

Mas voltava a ser sol de pouca dura. A decisão do pedido de habeas corpus que estava pendente no Supremo sai e, para surpresa da Relação e, segundo o SOL apurou, de várias pessoas dentro do Supremo, refere que não só Schmidt deve ser libertado, como ainda que o prazo para o extraditar já tinha sido atingido em março de 2018, ou seja, pondo em causa a decisão anterior do próprio Supremo.

Relação Mantém Extradição

Apesar do entendimento do juiz do Supremo no habeas corpus, a Relação de Lisboa considera que deve apenas respeitar a libertação do arguido, mas manter o curso da extradição determinada pelo acórdão do Supremo anterior e que tinha competência para analisar essa matéria. «Os dois acórdãos são emanados da mais alta instância judicial e têm o mesmo valor, no entanto, parecem ter interpretações diversas quanto aos prazos , nomeadamente a forma de os contar e relevância ou não, que têm ou devem ter, as suspensões ocorridas por exclusiva intervenção do arguido extraditando, através de recursos sucessivos com vista a esgotar esses prazos. Perante este cenário e sendo certo que nenhum deles invalidou a decisão transitada em julgado que ordenou a extradição, cumpre ouvir as partes», suspendendo para já os mandados.

Em resposta, o Brasil foi claro, mostrando a sua incompreensão com a interpretação de que o prazo de extradição tinha expirado, quando na verdade nem sequer começou: «Em rigor, o prazo de 45 dias acima referido só deveria ter início após a efetiva possibilidade de entrega para transferência do extraditando ao país requerente, que ainda não ocorreu».

O Tribunal da Relação acabou por concluir que apesar da contradição do Supremo havia condições para seguir a extradição: «Havendo duas decisões contraditórias sobre a mesma pretensão, cumpre-se a que passou em julgado em primeiro lugar».

A decisão do juiz desembargador Augusto Lourenço provocou uma reação enérgica da defesa de Raul Schmidt, na altura a cargo do escritório Uria Menéndez / Proença de Carvalho, disparando para diversos lados e tentando travar a decisão da Justiça: foram enviados requerimentos com a nota «Muito Urgente» para a Relação de Lisboa (ameaçando o juiz com um processo disciplinar), para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e para o coletivo que decidiu a favor do arguido.

O presidente do Supremo nada fez para alterar o sentido da decisão da Relação de Lisboa e a Relação também não aceitou dar seguimento ao pedido.

O estranho Papel do juiz do STJ

Mas se tudo parecia estar alinhado na extradição, cujo processo já estava na Relação, o conselheiro Manuel Joaquim Braz decide enviar ao processo um esclarecimento pouco comum, numa folha avulsa, datada de 24 de maio: «O acórdão que deferiu a petição de habeas corpus , em meu entender, é claro no sentido de que no processo de extradição em que a providência foi requerida se esgotou o prazo de entrega do ora requerente às autoridades judiciárias do Brasil, sendo, após esse esgotamento, ilegal a sua detenção para esse efeito, seja por que período for».

Juiz da Relação Acaba vencido

Contra tudo aquilo que era o curso do processo, o juiz Augusto Lopes foi obrigado desta forma pelo STJ a arquivar tudo, impedindo a extradição. Mas deixou claro que o fazia contra sua vontade.

«Não obstante o expediente remetido a este Tribunal proveniente do Supremo Tribunal de Justiça, não se enquadrar em nenhuma das formas processuais de recurso ou reclamação incidentes sobre o nosso despacho de 18.05.2018 [...] ficaram para nós sanadas quaisquer dúvidas interpretativas sobre o alcance das decisões proferidas quanto à extradição ou não, do arguido Raul Schmidt Júnior», refere numa decisão tomada logo após ter recebido a folha avulsa de Manuel Joaquim Braz.

Jato A postosno Brasil

As autoridades brasileiras viram assim o prazo legal para vir buscar o arguido ser excedido sem que nunca tivesse sequer tido início. Ao que o SOL apurou, do outro lado do Atlântico estava preparado um jato para vir buscar o arguido, que acabou por nem sequer levantar voo.

