Pedro Chagas Freitas

Local e data de nascimento: Guimarães, 25 de setembro de 1979

Residência: Guimarães

Estado civil: Casado

Profissão: Escritor

Se o obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trum ou Vladimir Putin? E porquê?

Putin. Pelo menos aprendia russo. Ou a fugir.

Férias em família ou com amigos?

Não são as mesmas pessoas

O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

Sorte. Ou Juízo.

Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Fico só a olhar, feliz. Se estou a passar férias no mesmo sítio onde ele as passa, estou certamente bem na vida.

Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Insetos nem no prato.

Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

Qualquer sítio com wi-fi, com acesso ao Google para tirarmos todas as dúvidas durante as nossas discussões sobre as mais diversas idiotices.

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

À primeira cabine fotográfica do mundo, o lugar histórico onde as primeiras selfies foram tiradas.

Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

Se o meu bebé Benjamim não estivesse a dormi, claro que sim. Ele ia adorar.

Faz ginásio/pratica desporto durante as férias?

Ando de bicicleta com o meu filho, que é como quem diz que ando de bicicleta até ele começar a chorar. Às vezes é antes de sairmo.

Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de verão?

Tenho cuidado com a alimentação no inverno para depois comer que nem um alarve no verão.

Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Férias? Nunca ouvi falar.

Quais as suas praias favoritas?

As que ficam a 100 metros, no máximo, da minha casa.

Passava seis meses de férias sem contacto com a família e amigos?

Seis horas, talvez. E já com a lágrima ao canto do olho.

Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

A pensar onde estaria daí a nove anos, quatro meses e dois dias. Já então calculei que estaria a responder a este formulário. Não me enganei.

Acha que se ia sentir mais zen no Bali ou no Buddha Eden do Berardo?

Em Bali ou na garagem do Berardo.

Bola de Berlim com creme ou com alfarroba?

Com creme. E com mais duas ou três a seguir.