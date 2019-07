Sara Norte cumpre o sonho ao lado do pai

Pai e filha puderam "representar olho no olho”

A atriz Sara Norte concretizou um sonho antigo ao contracenar com o pai, em Golpe de Sorte na SIC. A jovem atriz não poderia estar mais feliz por ter representado “olho no olho” com Vítor Norte.

As personagens dos dois atores já tinham partilhado cenas, mas ainda não tinham contracenado diretamente um com o outro. Uma oportunidade que Sara Norte agradece à produção da série.

“Nesta série já tínhamos feito cenas juntos mas nunca contracenámos directamente...hoje foi a primeira cena em que pudemos representar olho no olho...foi um sonho concretizado... obrigada @golpedesorte e que venham mais oportunidades de estarmos juntinhos a representar papá...”, escreveu a atriz no Instagram.