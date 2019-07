Ricardo Salgado diz que vai responder às perguntas do juiz

"Vou responder às questões do meritíssimo juiz"

O ex-presidente do BES Ricardo Salgado já chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde será ouvido pelo juiz Ivo Rosa, no âmbito da Operação Marquês.

À entrada do tribunal, o antigo banqueiro, acompanhado pelos seus dois advogados, afirmou aos jornalistas que vai responder às perguntas da Justiça.

"Vou responder às questões do meritíssimo juiz", disse aos jornalistas Ricardo Salgado, que entrou no tribunal, acompanhado pelos seus dois advogados, cerca das 13h30.

Recorde-se que Ricardo Salgado foi acusado da prática dos crimes de corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Em causa está a eventual influência de Ricardo Salgado junto do Governo de José Sócrates, em negócios que tiveram a participação do Grupo Espírito Santo (GES), como a contestação à OPA da Sonae sobre a PT em 2006/2007, a cisão da PT Multimédia, a venda da Vivo à Telefónica em 2010 e a compra de 22,28% do capital da Oi por parte da PT.