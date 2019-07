Fisco. Não emissão de faturas e arrendamento pesam nas denúncias

AT recebeu mais de 1600 denúncias em 2018 e diz ainda que 81% dos crimes registados estão relacionados com abuso de confiança fiscal.

Das 1601 denúncias e participações à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em 2018, cerca de um terço (34%) referiram-se a situações relacionadas com a não emissão de faturas ou omissão de rendimentos e com o arrendamento. Os dados foram revelados no relatório de combate à fraude e evasão fiscais de 2018.

Deste total, 1102 denúncias e participações foram provenientes de outras entidades públicas, como a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (UIF), a Procuradoria-Geral da República - Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e outras. As restantes participações tiveram origem em entidades externas, incluindo particulares.

De acordo com a AT, o número de denúncias e participações registado no ano passado representa uma descida de 39% face ao total verificado no ano anterior. Em 2017 tinham sido recebidas e analisadas pela área antifraude da AT 2618 denúncias e participações relativamente a eventuais infrações tributárias.

Abuso de confiança

O documento chama ainda a atenção para o facto de o abuso de confiança fiscal corresponder a 81% dos crimes registados pela Autoridade Tributária, num total de 3509 processos. “Em 2018, dos crimes registados pela AT, o abuso de confiança fiscal (81%) é o mais expressivo, sobretudo devido ao sistema de controlo existente que deteta de forma automática indícios da referida prática criminal”, diz o documento, acrescentando que “a fraude fiscal, a frustração de créditos e a burla tributária apresentam, no seu conjunto, 10% dos processos de inquérito criminal instaurados”, sendo habitualmente detetados no âmbito de procedimentos inspetivos.

O relatório salienta ainda o peso dos crimes registados pelo Ministério Público e outras entidades e investigados pela AT, de 8% do total, equivalentes a 328 processos de inquérito. No total foram instaurados, em 2018, 3509 processos de inquérito criminal por abuso de confiança fiscal, 405 por fraude fiscal, 66 por frustração de créditos (por alienação, danificação, ocultação ou dissipação de bens) e cinco por burla tributária.

O documento acrescenta também que, no final de 2018, existiam para enviar ao Ministério Público e legalmente suspensos 1555 processos de inquérito. Deste total, 906 eram referentes a 2018 (58%), 264 relativos a 2017 (17%), 262 inquéritos de anos anteriores (17%) e 123 processos de inquérito criminal suspensos (8%).