Donald Trump corta relações com embaixador britânico

"Não vamos negociar mais com ele", escreveu Donald Trump no Twitter.

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um corte na ligação entre os Estados Unidos e o embaixador britânico, Kim Darroch. "Não vamos negociar mais com ele", escreveu Donald Trump no Twitter.

A atitude do presidente surge depois de Darroch descrever os EUA como “ineptos" e "excecionalmente disfuncionais" em documentos diplomáticos revelados pelo Mail on Sunday. Esta não é a primeira vez que o embaixador critica Trump publicamente e desta vez o presidente americano decidiu acabar com a relação de vez, declarando que Darroch “não é apreciado nos EUA”.

"Nós realmente não acreditamos que esta administração se torne substancialmente mais normal, menos disfuncional, menos imprevisível, menos facciosa, menos desastrada e inepta diplomaticamente", terá escrito Kim Darroch num despacho, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo memorandos publicados pelo Mail On Sunday, o embaixador declarou que a presidência de Trump “poderia terminar em desgraça” e descreveu-o como "inseguro" e "incompetente".

“A boa notícia para o maravilhoso Reino Unido é que eles terão em breve um novo primeiro-ministro. Embora eu tenha gostado da magnífica visita no mês passado, foi apenas com rainha com quem fiquei muito impressionado”, rematou Trump, ofendendo também Theresa May.