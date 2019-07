Semana marcada por temperaturas acima dos 30 graus

Já na quarta-feira as temperaturas máximas vão estar acima dos 25 graus em todo o país e quinta-feira o termómetero chegará mesmo a ultrapassar os 40 graus em alguns concelhos

As temperaturas vão subir acima dos 30 graus a partir desta terça-feira até ao final da semana. Já na quarta-feira as temperaturas máximas vão estar acima dos 25 graus em todo o país e quinta-feira o termómetero chegará mesmo a ultrapassar os 40 graus em alguns concelhos (Évora, 40º, Santarém, 42º).

Segundo a previsão do IPMA, esta quinta-feira vai ser marcada por uma subida da temperatura máxima, nas regiões Norte e Centro, no entanto, existe a possibilidade de ocorrerem aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.

As máximas vão oscilar entre os 23ºC, na Guarda e os 33º, em Santarém. Já as mínimas entre os 12º, em Bragança e na Guarda e os 18º, em Setúbal.

16 concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda encontram-se já sob um risco muito elevado de incêndio e Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo a partir de quarta-feira.

Segundo o Instituto, na sexta-feira grande parte do território português estará em risco elevado, muito elevado ou máximo de incêndio.