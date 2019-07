Porto aprova transportes públicos gratuitos para jovens entre os 13 e os 15 anos

O presidente defende que a iniciativa faz parte de um “pensamento estratégico” para alterar a mentalidade dos jovens sobre a mobilidade e uma tentativa de tentar mostrar o impacto que as escolhas de transporte podem ter nas alterações climáticas.

A Assembleia Municipal do Porto aprovou na passada segunda-feira a gratuitidade dos transportes públicos para todos os jovens entre os 13 e os 15 anos a frequentar estabelecimentos de ensino no concelho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, a decisão de estender a gratuitidade até aos 15 anos deveu-se a ser “nestas idades que se criam e transformam hábitos”, citando a agência Lusa.

Alguns deputados, como o social-democrata Francisco Carrapatoso, Susana Constante Pereira do BE e Rui Sá do CDU declararam que a medida devia estender-se até aos 18 anos de idade.

A medida deverá entrar em vigor a partir de setembro.