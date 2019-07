"Para sempre Benfica". João Félix despede-se do clube

Numa publicação na sua conta oficial de instagram, Félix fala do seu percurso no Benfica e diz que os quatros no clube foram uma “enorme aprendizagem” e agradece a todas as pessoas “envolvidas na minha evolução enquanto jogador e enquanto homem”.

João Félix já se encontra em Madrid mas o craque de 19 anos não poderia abandonar o clube das águias sem se despedir oficialmente.

Numa publicação na sua conta oficial de instagram, que contam com várias fotografias do jogador durante o seu crescimento no clube, Félix fala do seu percurso no Benfica e diz que os quatros no clube foram uma “enorme aprendizagem” e agradece a todas as pessoas “envolvidas na minha evolução enquanto jogador e enquanto homem”.

O jogador confessa que nunca vai esquecer o “último ano da Recoquinsta” nem o clube encarnado. “Para sempre Benfica”, despede-se.