"Quando a Casa de Papel invade a tua casa". Raquel Murrilo esteve em Lisboa e no programa da Cristina

Depois de Raquel Murrilo, interpretada por Itziar Ituño, ter utilizado a chamada do Professor Marcelo com Cristina Ferreira para contar aos portugueses que o seu nome no grupo de ladrões será Lisboa, a apresentadora das manhãs da SIC decidiu convidar a atriz para o seu programa. E a atriz aceitou.

Numa entrevista conduzida por Cláudio Ramos, a atriz da série que tem deixado os portugueses agarrados ao pequeno ecrã mostrou-se muito animada ao lado de Cristina.

A apresentadora partilhou ainda o momento na sua conta de instagram. “Quando a Casa de Papel invade e tua casa”, escreveu.