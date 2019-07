Homem em prisão preventiva por cobrar dinheiro a prostitutas

Um indivíduo está acusado de quatro crimes de lenocínio, seis de extorsão – um deles na forma tentada e dois agravados –, um de roubo, três de ofensa à integridade física, dois de ameaça agravados e um de coação.

Ficou indiciado que o homem cobrava quantias em dinheiro a mulheres que se dedicavam à prostituição, desde 2010, “sendo contrapartida de tal pagamento a possibilidade destas se prostituírem num determinado local público e o zelar pela sua segurança”, como é possível ler no site oficial da Polícia Judiciária (PJ). Quando as alegadas vítimas se recusavam a realizar os pagamentos impostos, o suposto criminoso ameaçava-as com uma arma. Uma das ofendidas chegou a ser agredida pelo homem, sendo posteriormente roubada.

O homem está sujeito à medida de prisão preventiva desde o passado dia 15 de maio. A investigação foi liderada pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal do Seixal com o auxílio do Departamento de Setúbal da PJ.