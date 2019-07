Avançado do Benfica pendura as botas.

Aos 35 anos, Jonas confirmou que decidiu colocar um ponto final à sua carreira enquanto jogador. “Neste momento da minha vida, decidi terminar a minha carreira de jogador profissional de futebol”, afirmou, num vídeo partilhado pelo Benfica e pelo jogador nas respetivas redes sociais.

O adeus do brasileiro acontece depois de cinco temporadas ao serviço dos encarnados, em que chegou no verão de 2014, proveniente dos espanhóis do Valência.

No clube da Luz, o avançado conquistou no total 9 títulos:quatro campeonatos de Portugal (2014/15, 2015/16, 16/17 e 2018/19), uma Taça (2017), duas Taças da Liga (2014/15, 2015/16) e duas Supertaças (2017 e 2018).

O futebolista brasileiro sai ainda com o título de segundo maior goleador estrangeiro da história das águias, só atrás do paraguaio Oscar Cardozo. Jonas ‘Pistolas’ cumpriu 183 jogos de águia ao peito e contabilizou 137 golos.

No vídeo de despedida, o jogador pediu ainda a presença dos adeptos encarnados na Luz, esta quarta-feira, no particular entre o Anderlecht, em que lhe será feita uma homenagem.

De acordo com o clube da Luz, amanhã pelas 19h30, os jogadores vão ser apresentados um a um, seguindo-se então a homenagem ao futebolista brasileiro.

Já o jogo tem apito inicial pelas 20h30.