Câmara Municipal de Lisboa doa 100 mil euros para restaurar igreja

Fernando Medina diz que vontade foi expressada pelos lisboetas, aquando do orçamento participativa

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai doar 100 mil euros para a segunda fase das obras de restauro da Igreja de São Cristóvão. Fernando Medina explicou que esta colaboração vem no seguimento da vontade dos lisboetas, manifestada no orçamento participativo. Para o padre Edgar Clara, pároco da Igreja, é “o maior apoio recebido até ao momento” para a recuperação do edifício.