Penafiel. Família vitimada em despiste estava a mudar de casa

A família vitimada esta terça-feira, num despiste seguido de queda para uma ribanceira de 50 metros, em Penafiel, distrito do Porto, estava a mudar de casa, desde a zona norte do distrito de Aveiro quando ocorreu a tragédia, segundo avança já o jornal “A Verdade”.

O agregado familiar estava a mudar de São João de Ver, em Santa Maria da Feira, para a zona do Douro, em Alpendorada, Marco de Canavezes, quando o automóvel entrou numa situação de despiste, na Estrada Nacional 108, tendo falecido um bebé de dez meses e o avô de 59 anos. Uma mulher de 40 anos entrou em paragem cardiorrespiratória, estando em estado grave no Hospital Padre Américo, em Penafiel, tendo sofrido ligeiros ferimentos duas outras mulheres, de 20 e de 40 anos, conforme revelou a GNR do Porto.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, José Filipe Jesus, informou serem duas as vítimas mortais, o que foi já confirmado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sabendo-se que o acidente aconteceu com um carro no qual seguiam cinco pessoas, na EN108, em Canelas, concelho de Penafiel, no distrito do Porto, tendo o carro caído numa ribanceira, a uma distância de cerca de 50 metros e ficado preso junto a uma lagoa do rio Douro, mobilizando para o socorro às vítimas corporações dos Bombeiros de Paços de Sousa, de Melres e de Entre-os-Rios, além da GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia Marítima, num total de 45 elementos e 20 viaturas incluindo igualmente uma equipa de psicólogos oriundos do INEM do Porto.