Setor automóvel. Sindicato envia pré-aviso de greve ao Grupo PSA

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE CSRA) divulgou esta terça-feira, num comunicado a que o jornal SOL teve acesso, que enviou um pré-aviso de greve à administração do grupo PSA (detentor da Peugeot e da Citroën) de Mangualde, em Viseu.

Em causa estão: a imposição dos “calendários de bolsa de horas sem ter em conta os alertas feitos pelos trabalhadores, nomeadamente ao nível do desgaste físico e psicológico, continuando a exercer pressão e repressão, inclusive disciplinar, sobre os trabalhadores”, a marcação de horas de produção para o verão (ou seja, os trabalhadores desempenham funções, diariamente, durante 10 horas), a falta de respeito demonstrada pelos dias de descanso (sábado e domingo) e pelos dias de feriado.

Deste modo, para que os sindicatos suspendam os avisos, existem algumas reivindicações: o fim da bolsa de horas, a manutenção dos dois dias de descanso consecutivo, a garantia da não realização de mais de oito horas diárias de trabalho e o “fim da perseguição, chantagem, pressão e repressão”.

O SITE CSRA divulgou também que o período de greve à bolsa de horas e ao trabalho extraordinário terá início à meia-noite de 12 de julho e terminará, à mesma hora, de 31 de dezembro, sendo que não haverá serviços mínimos.