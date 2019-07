Jovem viola criança e divulga fotografias eróticas dos abusos sexuais

Uma das ofensas tem que ver com abusos sexuais protagonizados com recurso a uma cenoura

Emma Jane Stevens, de 23 anos, residente em Eston, no Reino Unido, pode vir a enfrentar uma pena de prisão após ter abusado sexualmente de um menino com uma idade inferior a 13 anos. O crime foi partilhado na última terça-feira pelo TeessideLive, que adiantou também que a rapariga incitou o menor a praticar atos sexuais, exigiu que este a tocasse de forma íntima e gravou e fotografou a criança, partilhando posteriormente as 17 imagens.

No tribunal de Teesside, o juiz Howard Crowson avisou a arguida de que “seria ideal senão inevitável” que a mesma fosse presa. Sublinhe-se que uma das ofensas tem que ver com abusos sexuais protagonizados com recurso a uma cenoura. Os factos criminosos foram cometidos na área de Middlesgrough há dois anos.

Stevens, que não tem antecedentes criminais, será sentenciada após passar pela avaliação de um psicólogo. O advogado de defesa, Andrew Turton, explicou que “pela natureza das ofensas”, pediu um relatório psicológico antes da cliente ir a tribunal e que, no mesmo, constam “os seus problemas”. É de referir também que Stevens era apoiada por Nathan Clarke, de 29 anos, seu cúmplice que se declarou culpado de um crime de abuso sexual de menores bem como de três de posse de imagens indecentes de crianças – no total, 67 em dois telemóveis e num computador.

Os suspeitos estarão em liberdade até ao veredicto final, que será emitido a 6 de agosto.