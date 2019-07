"Cristiano Ronaldo era um jogador frustrante"

Jonathan Spector falou sobre a temporada que partilhou com Cristiano Ronaldo no Manchester United.

O ex-jogador do Manchester United Jonathan Spector, que foi colega de Cristiano Ronaldo na temporada de 2004/2005, falou sobre alguns dos momentos que partilhou com o internacional português, em particular a frustração de Van Nistelrooy.

"Às vezes, Van Nistelrooy ficava frustrado, porque não sabia quantos passos é que o Cristiano Ronaldo ia dar antes de lhe passar a bola. A sua habilidade com a bola deixava claro que o seu futuro ia ser muito bom", disse Spector em declarações à Marca.

"O próprio Cristiano era um jogador frustrante nessa altura. Tinha uma grande habilidade, mas ainda estava por terminar. O que ele é também se deve aos treinadores e jogadores que o rodearam."

Cristiano Ronaldo foi jogador do Manchester United entre 2003 e 2009.