Tartaruga de couro cavalgada por locais em praia da Indonésia I Vídeo

Num vídeo captado na passada sexta-feira, na praia de Asukweri, na Papua Ocidental, é possível ver uma tartaruga de couro a ser vítima de crueldade animal por vários homens que se sentaram na sua carapaça. Segundo informação avançada pelo AOL, o animal tinha desovado e foi posteriormente capturado por habitantes locais.

Durante quatro minutos, observa-se, em primeiro lugar, um idoso a sentar-se na carapaça enquanto três homens observam aquilo que faz. De seguida, um jovem salta para cima da tartaruga e come um snack, ignorando o sofrimento da mesma. Outro homem e uma criança juntam-se “à diversão” antes de uma quinta pessoa tentar locomover-se também através da espécie que habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Aliás, o grupo puxou-lhe as barbatanas e atirou-lhe areia quando tentava regressar ao mar.

Sublinhe-se que as tartarugas de couro têm carapaças com uma textura que se assemelha a este material, são as maiores da sua espécie mas também as que mais viajam. O número destes répteis tem diminuído devido à recolha intensa de ovos e à captura piscícola. Segundo o World Wildlife Fund, esta espécie possui o estatuto de “vulnerável” na medida em que a sua população está “perigosamente em risco”.