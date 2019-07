“Senhor Bruno de Carvalho, você não veio aqui para conversar com ninguém”

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho voltou hoje ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, e voltou a ser o centro das atenções depois de se envolver numa troca de palavras mais acesa com o advogado do ex-gestor das redes sociais do Sporting.

O Juiz Carlos Delca não gostou da forma como Bruno de Carvalho se dirigiu ao advogado e não deixou passar em claro o momento. "Senhor Bruno de Carvalho, não lhe digo outra vez para estar calado. Não veio para aqui para estar a falar com ninguém", disse.