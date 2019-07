Anselmo Ralph em pânico após ‘roubo’ pede ajuda aos fãs

O cantor angolano Anselmo Ralph adiantou, este domingo, na sua página de Facebook que a sua conta de Instagram tinha sido “roubada” e deixou um apelo aos seus fãs.

"A minha conta de Instagram foi roubada! Peço a todos por favor que entrem na minha página de Instagram e denunciem a conta", lê-se na publicação do cantor.

Atualmente, a conta já não se encontra disponível, mas antes de ficar indisponível, era possível verificar que todas as publicações do cantor tinham sido substituídas por apenas duas que relacionadas com uma série de televisão chamada ‘The Umbrella Academy’.

Havia ainda referência ao próprio hacker que se apresentava como um saudita chamado Osama. Na imagem de perfil surgia uma pessoa, que se podia ver estar vestida de azul, embora a sua cara estivesse tapada por uma máscara de ski, estando apenas os olhos visíveis.