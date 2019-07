Homem detido por violência doméstica e tentativa de homicídio

Um indivíduo de 29 anos foi detido, através do Comando Territorial de Setúbal, na madrugada desta quarta-feira pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio. Os factos criminosos terão ocorrido em Santo António da Charneca, no Barreiro, sendo que existiriam variadas denúncias “a relatar a existência de desacatos e disparos de arma de fogo” como se pode ler no site oficial da GNR.

A força de segurança anteriormente mencionada mobilizou diversas patrulhas, realizou uma operação policial “por forma a garantir a segurança e ordem pública no local” e foi apurado que a vítima é uma rapariga de 17 anos. Sublinhe-se que os pais desta discutiram com o arguido e este efetuou vários disparos em direção ao progenitor da adolescente.

Foram apreendidos uma pistola de calibre .22, 32 munições e três invólucros. O detido será presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Barreiro. A investigação foi conduzida com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Montijo, da estrutura de Investigação Criminal e Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Setúbal e de uma Força de Intervenção Rápida da Unidade de Intervenção.