Jovem assalta residência e rouba 10 mil euros

Um indivíduo de 22 anos foi detido, na última terça-feira, pelo crime de furto em residência. Os factos criminosos terão ocorrido no concelho de Alcochete, no Montijo. O suspeito terá subtraído a quantia de 10 mil euros em numerário no sábado passado.

Foram “desenvolvidas diversas diligências de investigação, que culminaram na identificação do seu autor e ainda na recuperação do montante de 8040 euros em numerário”, como é possível ler no site oficial da GNR.

A investigação foi conduzida pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal do Montijo. O homem foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Montijo.