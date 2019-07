Lágrimas e boas memórias no adeus a Jonas

Avançado pendura as botas e sai pelo tapete vermelho do futebol português

Jonas vai terminar a sua carreira de futebolista profissional esta quarta-feira, depois do encontro amigável marcado para as 20h30 no Estádio da Luz, contra o Anderlecht da Bélgica.

O internacional brasileiro de 35 anos pendura as botas depois de confessar que o “estado físico o impossibilita de jogar em alto nível”. O avançado, relembra o SOL, vestiu a encarnada em 183 ocasiões distintas, e marcou 137 golos.

O palmarés do ‘Pistolas’ em Portugal fala por si só: conquistou quatro campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças. Individualmente, foi por duas vezes coroado o melhor jogador da Primeira Liga. Ganhou ainda duas vezes o prémio de melhor marcador da Liga NOS.

Num adeus emocionado aos relvados, já foram vários os jogadores que se serviram das redes sociais para se despedirem do companheiro de profissão. João Félix, recentemente transferido para o Atlético de Madrid despediu-se do “papai do Benfica”. Já Gonçalo Paciência, ex-jogador do FC Porto, agradece o “prazer” e tudo o que o brasileiro deu ao futebol português.