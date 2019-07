Família resgatada no Parque Natural do Gerês

Cinco pessoas da mesma família foram resgatadas, na zona de Vilar da Veiga, próximo da Cabana do Cando, Gerês depois de se terem perdido no Parque Natural do Gerês, na tarde da passada quarta-feira.

Depois de um dos membros ter entrado em contacto com as autoridades e ter explicado a situação, foi possível localiza-los e os militares do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro conseguiram proceder ao resgate. Segundo a GNR, o grupo era composto por duas mulheres de 45 anos, dois jovens de 18 e 21 anos, e uma criança com 10 anos.

"Perante as contingências e devido ao conhecimento detalhado que os militares do GIPS detêm do terreno, os mesmos percorreram cerca de 8 quilómetros por trilhos, a partir da Cascata do Arado, até localizarem as vítimas, pelas 19:30, numa zona de montanha e de vegetação densa”, pode ler-se no comunicado.

Quando foram resgatados, os membros do grupo encontravam-se desidratados e duas pessoas não conseguiam movimentar-se sem ajuda visto a mulher de 45 anos ter “recentemente sido sujeita a um intervenção cirúrgica e o jovem, de 21 anos, apresentava ferimentos e hematomas nos joelhos, devido a duas quedas” o que obrigou à chamada de um helicóptero. 4 membros foram transportados pelo transporte aéreo e outro foi levado por as autoridades até à Cascata do Arado – cerca de 8 quilómetros de distancia – para receber assistência do INEM.

O alerta foi dado por volta das 18h00 e a operação de resgate terminou cerca das 22h00.