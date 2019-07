Socialistas garantem duas vice-presidências em Bruxelas

A delegação socialista no Parlamento Europeu (PE) garantiu ontem duas vice-presidências em comissões parlamentares: Margarida Marques na comissão de Mercado Interno e Proteção de Consumidores e Maria Manuel Leitão Marques, na comissão de Orçamentos.

Os socialistas, liderados pelo eurodeputado por Carlos Zorrinho, consideram que se cumpriram todos os objetivos a que se propuseram, de acordo com fonte da delegação. De realçar que, além de duas vice-presidências em comissões, o PS conseguiu a eleição de um vice-presidente no Parlamento Europeu: Pedro Silva Pereira.

A eurodeputada socialista Isabel Santos será também coordenadora do S&D (a família europeia do PS) dos direitos do Homem.

Entretanto, o eurodeputado do Bloco de Esquerda também foi eleito vice-presidente da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, “com o apoio de quase todos os grupos”. O eurodeputado agradeceu o apoio, numa nota no Twitter, mas também a oposição do Partido do Brexit e da restante extrema-direita.