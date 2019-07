Homem invade Palácio de Buckingham e fica a metros da Rainha Isabel II

Esta não é a primeira vez que um homem se aproxima da Rainha Isabel II, no Palácio de Buckingham enquanto esta dorme. Já em 1982, Michael Fagan, um homem com esquizofrenia, conseguiu entrar no edifício e chegou mesmo a entrar no quarto de Isabel II e a conversar com ela.

Um homem de 22 anos tentou invadir o Palácio de Buckingham na passada quarta-feira, por volta das 2h da madrugada, e conseguiu ficar apenas a metros da Rainha Isabel II, que se encontrava a dormir no seu quarto.

Segundo o jornal Express, o homem escalou os portões da frente do palácio e começou a bater às portas na tentativa de entrar dentro do edifício. Apesar de as autoridades o terem impedido em apenas quatro minutos, a situação foi considerada “uma grande falha de segurança”.

O homem foi preso por suspeita de invasão, no entanto, não transportava armas e o caso não está a ser tratado como um ataque terrorista.

Esta não é a primeira vez que um homem se aproxima da Rainha Isabel II, no Palácio de Buckingham enquanto esta dorme. Já em 1982, Michael Fagan, um homem com esquizofrenia, conseguiu entrar no edifício e chegou mesmo a entrar no quarto de Isabel II e a conversar com ela.

O homem desabafou com a Rainha sobre os seus problemas familiares e chegou mesmo a ameaçar cortar os pulsos à sua frente depois de ter partido um cinzeiro. A rainha tentou diversas vezes carregar no botão de pânico mas em vão. A monarca foi salva pelo seu mordomo que assistiu à situação e chamou os guardas para deterem Fagan.