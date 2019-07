Bebé nasce com cauda de 13 centímetros

As fotografias de um bebé colombiano têm vindo a ganhar popularidade nas redes sociais desde o mês passado. A criança nasceu com uma cauda de 13 centímetros e as pessoas tem partilhado as fotografias intrigadas sobre o porquê. “Inacreditável” e “como é que isto aconteceu?” são algumas das legendas escolhidas pelos utilizadores para descrever as imagens.

Pouco se sabe sobre o caso, apenas que ocorreu na Colômbia e que numa operação de uma hora, considerada simples, a cauda foi retirada e deixou de ter qualquer tipo de ligação à coluna e ao sistema nervoso, segundo a Vox Populi.

Todos os seres humanos já tiveram uma cauda, de acordo com o médico Amor Grunebaum, mas o organismo acaba por absorvê-la durante a oitava semana de gestação, com a ação dos glóbulos brancos. “Se os glóbulos brancos não fizerem isso completamente, uma cauda pode ser deixada para trás”, declara na sua página online, Baby Med.

Até ao momento, apenas 100 casos semelhantes ao do bebé colombiano são conhecidos, o que mostra que a situação é realmente rara.