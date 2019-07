Kelly Bailey declara-se a Lourenço Ortigão. “É mesmo a minha metade"

A atriz diz sentir-se “protegida” ao lado do ator e declara-se completamente apaixonada.

Kelly Bailey, a atriz de 21 anos que tem encantado os portugueses no pequeno ecrã falou sobre a sua relação com Lourenço Ortigão, durante uma entrevista ao programa de Fátima Lopes, Conta-me como És.

Nenhum dos dois atores tem por hábito falar da relação amorosa, mas durante esta entrevista mais intima, Kelly confessou sentir-se “protegida” ao lado do ator e declara-se completamente apaixonada. Depois do ator se ter declarado à jovem e afirmar que são “duas metades de uma só” e “completamente compatíveis”, Kelly não deixou de responder e confessa sentir-se na mesma página do que Lourenço.

“É mesmo a minha metade. Não há ninguém mais igual a mim. E faz de nós uma peça única. É o meu melhor amigo. Mais do que namorado é o meu grande amigo”, disse.