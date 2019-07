Atriz com prognóstico reservado após queda em teatro de Coimbra

A atriz Maria João Robalo sofreu uma queda, na segunda-feira, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, quando estavam para se iniciar as oficinas de teatro das férias de verão daquela companhia.

A queda resultou em “ferimentos muito graves” para Maria João Robalo, que atualmente “está internada no Serviço de Medicina Intensiva do CHUC, ventilada e com prognóstico reservado", adiantou o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra à agência Lusa.

A notícia tinha sido avançada pela própria companhia de teatro que publicou uma nota no Facebook, na qual dava conta de que a atriz Maria João Robalo tinha sofrido uma queda grave nas instalações do teatro.

"A família e a Escola da Noite agradecem todas as mensagens de apoio que lhes têm chegado e que muito contribuem para alimentar a força e a esperança de que todos precisamos nesta altura de grande preocupação", lia-se no post.



Maria João Robalo, natural de Coimbra, é desde há nove anos atriz da companhia Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.