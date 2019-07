Avião que transportava Miley Cyrus quase caiu

“A Miley estava no meu colo, a minha mãe estava a segurar a minha mão do outro lado do corredor e ninguém nos dizia o que estava a acontecer", conta o irmão da cantora

O voo de Miley Cyrus, a caminho do Festival de Glatonbury, foi "horrível" e de "loucos", segundo o seu irmão Brandi, que acompanhava a cantora juntamente com a mãe de ambos.

Em entrevista ao podcast 'Your Favorite Thing', Brandi conta que Miley e a mãe estavam em pânico. “A Miley estava no meu colo, a minha mãe estava a segurar a minha mão do outro lado do corredor e ninguém nos dizia o que estava a acontecer. Depois de dez minutos a voar, eles voltaram a aterrar de novo - e aconteceu a mesma coisa! A minha mãe começou a chorar e disse: 'Se morrermos, a Noah [irmã de Miley] está sozinha'. Foi realmente louco", conta.

Apesar da situação, o voo aterrou em segurança e a cantora cumpriu com a sua agenda.