Operação “Viajar sem Pressa” vai aumentar fiscalização do excesso de velocidade

Desde sexta-feira até dia 19 de julho, GNR vai redobrar cuidados no que toca às infrações por excesso de velocidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar a partir desta sexta-feira uma operação de fiscalização de excesso de velocidade rodoviária. A operação “Viajar Sem Pressa” vai durar até ao dia 19 de julho. As autoridades pretendem, com isto, sensibilizar os condutores para que não cometam infrações na altura das férias.

No último ano e meio, dos cerca de 11 milhões de carros cuja velocidade foi fiscalizada pela GNR, mais de 230 mil circulavam acima do limite, de acordo com um comunicado a que o SOL teve acesso.

No m, as autoridades informam que a velocidade excessiva é uma das principais causas de sinistros nas estradas portuguesas, relembrando que “quando a velocidade duplica, a distância de travagem quadruplica, e em caso de acidente, a probabilidade de resultarem vítimas mortais ou feridos graves aumenta 8 a 16 vezes”.