Homem detido por abuso sexual de menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos fortemente indiciado pela prática de abusos sexuais a uma criança de 13 anos de idade, em Vila Real.

O crime terá ocorrido entre o fim do mês de junho e início do mês corrente pelo suspeito, que, esclarece a PJ no comunicado a que o SOL teve acesso, não tem “ocupação laboral”.