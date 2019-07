Vídeo de motard a abrir caminho para ambulância em emergência na Ponte 25 de Abril torna-se viral

Uma ambulância em marcha de emergência estava com dificuldades em passar pelos carros, que não cediam passagem, em plena hora de ponta na Ponte 25 de Abril, esta segunda-feira,

Um motard resolveu ajudar e foi à frente, fazendo de batedor e pedindo aos condutores que dessem passagem à ambulância em urgência.

A atitude do motard ficou gravada em vídeo e já foi partilhada no facebook de um dos tripulantes da ambulância, contando já com mais de 400 mil visualizações

"Hoje ao fazer uma transferência do H. S. F. X. para o Montijo em hora de ponta na Ponte 25 de Abril, mesmo a assinalar marcha de emergência os automobilistas não cediam passagem. Entretanto surge um motard, ao qual agradeço o seu desempenho, que colocando se na frente da ambulância foi fazendo de batedor até à saída do Seixal", escreveu José Pascoal, um dos tripulantes da ambulância.



“Os meus agradecimentos a todos os motards, em especial ao 'motard batedor' um grande bem haja", acrescentou.