United mais longe do City

O Manchester United empatou em casa do Leicester City (2-2) e ficou mais longe do City, que goleou o Bournemouth por 4-0, na luta pelo título inglês.

Os homens da casa inauguraram o marcador aos 27 minutos por Jamie Vardy, mas Juan Mata bisou aos 40 e aos 60 minutos dando a volta ao marcador.

Os comandados por José Mourinho ficaram ainda com vantagem suplementar quando Amartey foi expulso do jogo, por acumulação de cartões,

Mas mesmo a jogar com dez homens, o Leicester igualou a partida na última jogada da partida. Maguire foi o finalizador.

Com este empate, o United passa a estar a 13 pontos do City, que goleou este sábado o Bournemouth por 4-0.

A jogar em casa, os “citizens” somaram a 18.ª vitória, em 19 jogos, na Premier League. Caso os comandados por Pep Guardiola vençam os próximos três jogos, alcançarão as 21 vitórias consecutivas, um feito inédito nos cinco principais campeonatos europeus.

A vitória do City foi assinada por Aguero, que bisou, Sterling e Danilo. O segundo golo de Aguero teve participação de Bernardo Silva, que entrou aos 67 minutos e 12 minutos depois assistiu o argentino para o seu segundo na partida.

Noutro jogo da tarde o Tottenham venceu fora o Burnley por 3-0. Harry Kane foi a grande figura da partida ao marcar os três golos (7, 69 e 79 minutos).

Com este triunfo, os Spurs alcançam o quinto lugar da Premier League, em igualdade pontual com o Arsenal, que ontem tinha empatado em Liverpool, o quarto classificado, a três golos.

A terceira posição da tabela de classificação da Premier League é ocupada pelo Chelsea, que esta tarde empatou no terreno do Everton a zero.