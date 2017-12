Governo na RTP e TVI, partidos na SIC

De acordo com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), "a cobertura informativa dos canais generalistas RTP1, RTP2 e TVI destaca o conjunto do Governo e o PS, seguida dos partidos com representação parlamentar".

Já na SIC, revela o relatório de acompanhamento da observância do princípio do pluralismo político de 2016, “os partidos parlamentares têm maior destaque, seguindo-se o Governo e o PS".

De acordo com a análise do regulador dos media, em 2016, a RTP, SIC e a TVI transmitiram 761 peças jornalísticas abordando temas como o Governo, governos regionais, partidos políticos e Presidência da República. Destas, 227 foram emitidas no "Telejornal" da RTP1, 205 no "Jornal da Noite" da SIC, 174 no "Jornal das 8" da TVI e 155 no "Jornal 2" da RTP2.

O relatório da ERC indica ainda que "no que se refere aos partidos extraparlamentares, a sua presença é exígua ou nula" e que as presenças do Governo e do PS surgem como governantes ou de partido do Governo. “Em ambas as qualidades, refere o documento, citado pela agência Lusa, têm um peso entre os 22% e os 25% nos programas destes quatro canais.

"No caso do conjunto dos partidos parlamentares, a variação de valores entre os serviços de programas é mais expressiva, sendo que o ‘Jornal das 8’ da TVI se constitui como o noticiário com menor representação deste conjunto de partidos, e o ‘Jornal da Noite’ da SIC aquele que mais visibilidade lhes confere", escreve a ERC.

Em 2016, dois terços das peças de pluralismo político emitidas nos telejornais destas estações em horário nobre, no ano passado, eram sobre atividades e acontecimentos relacionados com o Governo. Seguiu-se a cobertura jornalística das acções do Presidente da República e das políticas económicas. Só depois surgiram as atividades/propostas dos partidos políticos.