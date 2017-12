EUA pedem unidade contra a China

A estratégia de segurança dos EUA enfoca com algum peso uma competição económica com a China que a administração Trump afirma ser determinante para a existência norte-americana.

Mas nesta estratégia, ao contrário de muitos outros assuntos, os EUA não estão sozinhos. A Europa e o Japão acusam Pequim de várias práticas comercias violadoras da ordem económica internacional estabelecida.

E a China responde que também a UE está em violação das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). O mundo parece ir a caminho de uma guerra comercial que envolve os principais blocos e que poderá forçar mudanças na forma como funciona a organização.

Na segunda-feira, na apresentação da Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, Donald Trump declarou que a «América está no jogo e que a América vai ganhar». Na terça-feira, um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China respondeu que os EUA deveriam «abandonar os conceitos de Guerra Fria, que estão ultrapassados, ou só se vão prejudicar a si mesmos».

Durante todo o ano Donald Trump prometeu medidas comerciais mais duras e o novo documento defende a aplicação mais dura de penalizações para a violação das regras comerciais por parte de países rivais, como por exemplo a China.

Na calha, e com o fim do prazo a aproximar-se, estão várias questões que poderão levar a uma aplicação de novas tarifas sobre bens da China.

Quotas e tarifas

Em Washington há uma investigação a um alegado roubo de propriedade intelectual e políticas de transferência forçada de tecnologia por parte de Pequim e ainda duas investigações no âmbito da segurança nacional, cujo prazo é janeiro, às importações de aço e de alumínio que poderão resultar numa mistura de novas tarifas (impostos aplicados a produtos importados, usadas para proteger a indústria doméstica) e quotas (limites às quantidades de produtos importados).

O novo documento enfatiza a importância da propriedade intelectual norte-americana e avança com o conceito de «base de inovação de segurança nacional», que abarca desde as universidades às empresas tecnológicas. «O génio criativo dos norte-americanos, e o sistema livre que o permite, é vital para a segurança e prosperidade norte-americana», lê-se no texto, citado na imprensa internacional.

Uma das formas propostas pela administração de Donald Trump para proteger a base de inovação é o reforço da vigilância sobre as aquisições por parte de empresas estrangeiras que possam ser uma ameaça à segurança, bem como a supervisão das joint-ventures que envolvam empresas norte-americanas no estrangeiro.

Este tipo de joint-ventures foi sempre uma forma das empresas dos EUA fazerem negócio na China e que muitas vezes são obrigadas a partilhar tecnologia com os parceiros locais.

Um dos receios expressos por vários analistas é que a política da Casa Branca poderá levar a uma rutura do sistema multilateral que tem ajudado a manter uma relativa paz económica nos últimos 70 anos e que está fundado na OMC. Mas o documento revelado no início da semana aponta antes para uma reforma. «Este sistema económico continua a ser do nosso interesse» dizem os autores da Estratégia de Segurança Nacional. «Mas tem de ser alterado de forma a ajudar os trabalhadores americanos a prosperar, proteger a nossa inovação e refletir os princípios sobre os quais o sistema foi fundado. Os parceiros comerciais e instituições internacionais poderão fazer mais para lidar com os desequilíbrios comerciais e manterem-se firmes e aplicarem as regras».

O documento defende ainda que os EUA devem travar as suas batalhas económicas contra países como a China ao lado dos seus aliados. «Os EUA vão tentar empenhar outras democracias industrializadas na defesa contra a agressão económica, em todas as suas formas, que ameaça a nossa segurança e prosperidade comum».

O primeiro sinal desta estratégia parece ter aparecido no final da semana anterior, quando os EUA, União Europeia (UE) e Japão anunciaram que iriam trabalhar em conjunto em temas relacionados com a sobrecapacidade de produção e transferências de tecnologia forçadas.

Num esforço raro de cooperação internacional de Donald Trump, o triunvirato emitiu um comunicado que apontava ao «grave excesso de capacidade» na produção de aço e outros produtos e ao papel dos subsídios ilegais das empresas estatais, para além da transferência forçada de propriedade intelectual. O comunicado nunca se refere à China, mas esta é o principal alvo e não só dos norte-americanos (ver texto ao lado).

A questão está em saber se a aliança vai durar, uma vez que entre a UE e os EUA são também vários os diferendos comerciais.