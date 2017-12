De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Faro estão sob aviso amarelo, devido à chuva forte, entre as 13h00 e as 18h00 do dia 25 de dezembro, dia de Natal.



O distrito de Faro está desde as 15h00 de hoje e até às 24g00 sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser fortes e acompanhados de trovoada.