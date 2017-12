Um incêndio numa unidade de turismo rural no Alandroal, em Évora, obrigou a que 55 pessoas fossem retiradas do local. Cinco das quais tiveram de ser assistidas no local devido à inalação de fumos.

À Lusa, a Proteção Civil confirmou que o edifício “ardeu na totalidade”.

Os hóspedes foram levados para outra unidade turística do mesmo proprietário.