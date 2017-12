Sabia que Jesus não nasceu a 25 de dezembro?

Quando é que Jesus Cristo nasceu? A questão é complexa. A Bíblia não refere uma data específica e os vários estudos feitos não apontam para uma data específica. Uma coisa parece ser certa: Jesus não nasceu a 25 de dezembro.

A primeira teoria diz que o nascimento de Jesus não terá acontecido no inverno. O imperador romano César Augusto terá ordenado que todos os bebés fossem registados nas suas cidades, o que poderia implicar uma viagem de duas ou três semanas ao frio, mas é improvável que o imperador obrigasse os seus súbditos a uma viagem destas durante o pico do inverno.

Outra das teorias que diz que Jesus não nasceu no inverno tem a ver com os pastores. Na Bíblia é descrito o cenário do nascimento de Jesus, havendo referência aos pastores que estavam na rua com as suas ovelhas. Ora, durante o inverno as ovelhas e os pastores estariam recolhidos para evitar o frio.

Mas se não sabemos em que data é que Jesus nasceu, então porque é que festejamos no dia 25 de dezembro? Os líderes cristãos provavelmente escolheram a data para coincidir com o solstício de inverno com o objetivo de converter os pagãos.