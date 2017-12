O jogador do Boavista morreu no domingo aos 20 anos.

João Loureiro, presidente do Boavista, fez questão de homenagear Edu Ferreira, jogador do Boavista que morreu no domingo aos 20 anos.

Visivelmente emocionado, João Loureiro dedicou algumas palavras a Edu Ferreira durante uma cerimónia de homenagem no estádio do Bessa.

O jogador morreu no domingo vítima de um cancro.