Milhares de novos fogos em licenciamento

No Grande Porto, e até outubro de 2017, entraram em processo de licenciamento municipal 887 projetos residenciais, que correspondem a 3445 novos fogos.

Por comparação com os nove primeiros meses de 2016, o número de projetos aumentou 46% face às 606 obras em carteira contabilizadas, enquanto que o número de fogos subiu quase 90%.Dos projetos, 64% era de construção nova. O restante relativo a obras de reabilitação.

Os dados foram obtidos com a análise dos pré-certificados de energia emitidos pela ADENE – Agência para a Energia. Estes documentos são obrigatórios nos processos municipais de licenciamento de obras.

Os dados apurados pela pela Confidencial Imobiliário e a que o i teve acesso revelam que 230 destes projetos diziam respeito a edifícos de apartamentos, quase o dobro do mesmo período de 2016.

No que diz respeito a número de fogos, a edificação de apartamentos é dominante e compreende 80% do das 3445 dos licenciamentos no Grande Porto

A tendência de crescimento do investimento em novos projetos fez-se sentir, de forma transversal, em todos os concelhos do Grande Porto.

À exceção do Porto (onde a reabilitação domina o investimento, concentrando 71% dos projetos em licenciamento), em todos os concelhos da região é a construção nova que domina, com quotas superiores a 70% em todos os casos.