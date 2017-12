Gripe ou constipação? Há alguns sintomas que distinguem estas duas infeções

Com o frio a chegar, vêm também as constipações e as gripes, portanto é melhor começar a proteger-se para evitar ficar doente. No entanto, há várias coisas que distinguem estas duas infeções uma da outra, sendo que a gripe pode tornar-se mais grave para o seu sistema e também é mais duradoura.

Por esta altura do ano surgem as gripes e as constipações mais complicadas. No entanto, há que saber distinguir uma simples constipação de uma gripe.

De acordo com Filipe Froes, pneumologista no Hospital Pulido Valente e consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS), tanto a gripe como a constipação são infeções respiratórias que podem afetar qualquer pessoa. Mas há sintomas e potenciais complicações bastante diferentes: “A gripe é uma infeção respiratória causada por um único agente, o vírus influenza”, enquanto que a constipação pode ser causada “por um conjunto de microrganismos inespecíficos”, explica o especialista.

Ambas as doenças afetam as vias aéreas superiores, como a laringe, a faringe e as fossas nasais, e desenvolvem sintomas que podem ser confusos no momento de fazer o diagnóstico. A tosse, dor de cabeça, obstrução nasal e espirros são queixas comuns tanto na gripe como nas simples constipações. A diferença está na intensidade e duração destes sintomas.

No entanto, Filipe Froes afirma que há um “truque” para distinguir estas duas infeções. “A febre, sobretudo a febre mais alta, as dores no corpo, conhecidas como mialgias, e a fadiga são características da gripe” e não costumam estar associados a simples constipações.

Nas constipações o tratamento passa por simples medidas de controlo da sintomatologia, além de que é mais fácil tentar proteger-se desta doença.

Geralmente, uma constipação dura até cerca de sete dias a passar, enquanto para recuperar de uma gripe são necessárias cerca de duas semanas até sentir que todo o mal-estar já passou.