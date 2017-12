Estudo indica que pessoas com mais peso são mais felizes

Um estudo recentemente realizado defende que as pessoas com peso a mais tendem a ter um estado de espírito bem mais calmo.

O estudo da Universidade de Bristol, no Reino Unido, concluiu que as pessoas com excesso de peso conseguem ser mais felizes.

A investigação, publicada na revista científica International Journal of Epidemiology e citada pelo The Times, analisou os dados de meio milhão de pessoas, com idades compreendidas entre os 37 e os 73 anos, concluiu que quem apresentavam excesso de peso tinha um estado de espírito mais calmo e mais à vontade consigo mesmas.

Os investigadores indicam que as pessoas com predisposição genética para o um índice de massa corporal mais elevado “eram menos propensas a classificarem-se como pessoas nervosas ou a chamarem-se a si mesmas de tensas ou muito fortes”.