Seis distritos em aviso laranja devido a agitação marítima

Até ao início da tarde desta quarta-feira estão sob aviso laranja seis distritos devido à agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso laranja devido à previsão de ondas que podem atingir uma altura máxima de 10 metros.

As barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Nazaré e Cascais estão encerradas.

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram para o agravamento do estado do mar e aconselharam a população a evitar frequentar zonas junto da costa ou praias.