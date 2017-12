Lewis Hamilton pede desculpa por comentários sobre o sobrinho

Lewis Hamilton, piloto britânico, pediu desculpa depois de ter criticado o seu sobrinho que estava a usar um vestido de princesa.

No dia de Natal, o piloto partilhou um vídeo nas redes sociais onde o seu sobrinho estava a usar um vestido. Durante o vídeo, Hamilton pergunta à criança o porquê de ela estar a usar aquela roupa e se foi esse o seu presente ao que o rapaz responde que sim. O piloto acaba por dizer à criança que os meninos não deveriam usar vestidos de princesas e a partir de aí começaram a surgir várias críticas.

Lewis Hamilton foi acusado de defender o esterotipo de que os rapazes não devem gostar de princesas. Na sequência das críticas, o piloto já pediu desculpas e acabou por retirar o vídeo das redes sociais.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should.